「かれー屋かわしま」店舗外観吉野家ホールディングスグループのシェアレストランは、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したカレー専門店「かれー屋かわしま」がオープンした。「かれー屋かわしま」は早稲田大学の近くで人気の「おにぎり屋かわしま」が新商品のカレーで勝負をかける新店舗となる。カレー好き必見。東京屈指のカレー激戦区・高田馬場に、また一つ“食べるべき店”が登場した。その名も「