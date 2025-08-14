14日前引けの日経平均株価は7日ぶり反落。前日比548.04円（-1.27％）安の4万2726.63円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は435、値下がりは1123、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は110.75円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が68.07円、東エレク が53.69円、リクルート が32.62円、ＫＤＤＩ が27.35円と並んだ。