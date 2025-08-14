JWマリオット・ホテル奈良は、8月23日から、奈良の旬の食材をふんだんに取り入れた期間限定コース「JWガーデンパーティー スペシャルコース」を1階レストラン「シルクロードダイニング」で提供する。同コースは、8月22日に開催される一夜限りの晩餐会「JWガーデンパーティー」の華やかなメニューから厳選した料理も含み、イベントのコンセプトと美食の世界観を、よりカジュアルに楽しめる特別仕立てになっている。ホテルレストラン