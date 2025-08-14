原付バイクの中に拳銃を隠し持っていた疑いで暴力団組員の男が逮捕されました。指定暴力団住吉会系の組員、簗嶋直人容疑者（38）ら2人は2025年3月、栃木県宇都宮市で拳銃1丁を所持した疑いが持たれています。警視庁によりますと、拳銃は、簗嶋容疑者の自宅アパートの駐車場に置いていた原付バイクの収納スペースに、タオルにくるまれた状態で隠されていたということです。2人は不良グループの仲間で、バイクは拳銃を保管するためだ