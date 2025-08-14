卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」が7日から11日にかけて神奈川県の横浜BUNTAIで行われ、男子シングルスでは世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が自身2度目となる優勝を飾った。張本智に敗れたのが世界ランキング2位で現世界王者の王楚欽（中国）。地元メディアは決勝の戦いに言及しつつ、次回大会を回避することになるサウスポーについて報じている。 ■巧みな試合運び見せた日本エース 日本初開催と