14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数314、値下がり銘柄数234と、値上がりが優勢だった。 個別ではＡｉロボティクス、ＦＦＲＩセキュリティ、アクセルスペースホールディングス、ビーマップ、キッズウェル・バイオがストップ高。ｙｕｔｏｒｉ、弁護士ドットコム、Ｓｏｌｖｖｙは一時ストップ高と値を飛ばした。ＬｉｓＢ、イオレ、フルッタフルッタ、グロービング、セキュアヴェ