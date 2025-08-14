14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 74159 -24.4 31310 ２. 日経Ｄインバ 19313 -22.58674 ３. 日経ベア２8855 -15.4 213.0 ４. 楽天Ｗブル7943 -25.2 37090