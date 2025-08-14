「グランフォレスタヴィラ日光−Private Dog Resorts−」宿泊施設イメージにしがき、東武トップツアーズと東武鉄道は、8月25日から、栃木県日光市小百において、愛犬と宿泊できるプライベートヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光−Private Dog Resorts−」をオープンする。なお、同施設はにしがき、東武トップツアーズ、東武鉄道が出資するTN Resorts（ティーエヌリゾーツ）が所有・運営を行い、集客・施設開発をブッキングリゾー