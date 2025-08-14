事故車両岡山南警察署 13日夕方、岡山市の県道で車3台が絡む事故があり、1人が死亡、1人がけがをしました。 13日午後5時30分ごろ岡山市南区中畦の県道で軽自動車と乗用車が正面衝突し、その後、軽自動車の後ろを走っていた別の軽自動車が追突しました。 この事故で、正面衝突した軽自動車を運転していた近くの会社員の男性（42）が首を強く打ちその後、死亡しました。 乗用車を運転していた女性（38）は胸に軽