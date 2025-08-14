「私は中学時代に私に服従を強い、私を虐待し、私を虫けらのように扱った愚者共が許せない。私は奴等をこの世から消滅させ、そして私も消滅する」《ーー衝撃写真ーー》女子高生の前で陰部を露出させられて…性的な嫌がらせを受けた『42人を殺害しようとした男』標的は同窓会に参加するクラスメイトすべてーー平成3年にくわだてられた「同級生大量殺人事件」。なぜ犯人は50人近い人間を殺害しようと思ったのか？その背景にある