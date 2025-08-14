俳優の佐藤仁美さんが自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 佐藤仁美 】 「羽エクステ流行ってるんでしょお？やろうかなぁ」40代でロン毛に憧れ最新ヘアトレンドに関心佐藤さんは、「ぴろーん」という言葉とともに「早朝から働いておりますん」とコメント。白いシャツに淡いブルーのネクタイを締めた姿で、室内で撮影された写真を公開しています。 さらに佐藤さんは「最近 羽