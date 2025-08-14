熊本市の飲食店で食事をした3人が下痢や発熱の症状を訴え、市はカンピロバクターによる食中毒として、この店を2日間の営業停止処分としました。 8月13日から2日間の営業停止処分になったのは、熊本市中央区安政町の飲食店「鶏山（とりやま）」です。 熊本市保健所によりますと、8月2日、この店で食事をした16人のうち、男女3人が発熱や下痢を訴えました。 その後の検査で3人の検体からカンピロバクターが検出された