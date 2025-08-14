向こう1週間の近畿は強い日差しが照り付けて、まるで梅雨明け直後のような猛烈な暑さが続くでしょう。京都は連日、最高気温36℃の予想です。危険な暑さとなるため、熱中症に厳重な警戒が必要です。なお、にわか雨の可能性があるため、空模様の変化にもお気をつけください。近畿では、梅雨明け直後のような猛烈な暑さが続くこの先1週間の近畿は、太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れる日が続くでしょう。日中は強い日差しが照り付