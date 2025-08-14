東洋一といわれた軍港の街、広島県呉市。明治22年に呉鎮守府が開庁されて以来、町は大きく発展してきた。終戦を迎えて今年で80年となるが、現在も海上自衛隊呉地方隊が置かれ、国内で最大数の艦艇が配備されている。【画像】「現地まで行く道はありません」「おススメできません」…道なき道を進んで“戦艦大和”の発射試験が行われていた“亀ヶ首発射場跡”を訪れてみると…!?呉港に停泊中の海上自衛隊の護衛艦と潜水艦©