〈「内臓が飛び出ても突撃していきました」第2次世界大戦末期、“ゲリラ特攻”を続けた旧日本軍の部隊長が振り返る「兵士たちの最期」〉から続く第2次世界大戦の末期、ソ連軍が侵攻した満州ではいくつもの惨劇が繰り広げられた。中でも、8月14日に西部国境に近い地域で起きた「葛根廟（かっこんびょう）事件」は、ソ連軍による民間人殺害事件のうち、最も大きなものの一つとされる。【貴重画像】キャタピラで踏み殺される人、機