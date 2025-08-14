〈「海へ、10メートルほど飛び込みました」血まみれで動けない仲間たちを残し、味方魚雷で沈没する戦艦から脱出…旧日本軍戦艦「最上」生還者が語る“残酷すぎる記憶”〉から続く第二次世界大戦末期、旧日本軍は「ゼロ戦」などの戦闘機による体当たりの特別攻撃、「特攻」を実施した。航空機によるものだけで死者は4000人にのぼるとされる。【衝撃画像】米空母に「特攻機」が突っ込む瞬間、燃え上がる米空母、特攻隊から生還した