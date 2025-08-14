5月10日のエプソムC、7月13日の前走七夕賞とG3で2着続きのドゥラドーレス（牡6＝宮田、父ドゥラメンテ）はオールカマー（G2、9月21日、中山芝2200メートル）に向けて調整を進めていく。14日、社台グループオーナーズが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に移動し、秋に備えている。