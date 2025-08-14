ファンは心配だろう。女子ゴルフNEC軽井沢72」（15日開幕）の大会事務局は12日、小祝さくら（27）が欠場することを発表した。【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジャータイトルを取れたワケ小祝は7月の「明治安田レディス」でツアー12勝目を挙げると、次戦の「大東建託・いい部屋ネットレディス」2日目に、左手首痛によりキャリア初の途中棄権。その後も、海外メジャーの「全英女子オープン」と