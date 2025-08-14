〈「ついに、ここで死ぬのか」特攻作戦の飛行中に被弾→不時着→米軍捕虜に…旧日本軍パイロットが振り返る“死を覚悟した瞬間”〉から続く第二次世界大戦末期、旧日本軍は「ゼロ戦」などの戦闘機による体当たりの特別攻撃、「特攻」を実施した。航空機によるものだけで死者は4000人にのぼるとされる。【衝撃画像】特攻で出撃したものの被弾し、火を噴く中村真さんの陸軍一〇〇式重爆撃機「呑龍」決死の覚悟で作戦に臨んだパイ