今回の参院選で躍進した参政党について、Ｘ（旧ツイッター）上で支持する投稿の拡散が公示後に急増し、高い拡散力で不支持派を圧倒していたことが、東京大の鳥海不二夫教授（計算社会科学）の投稿分析でわかった。支持、不支持の双方の投稿を拡散していた人は、全体のわずか６％ほど。支持派は支持派、反対派は反対派の意見ばかり目にする状況が見て取れた。（上万俊弥）「支持派」選挙前から情報を拡散・共有鳥海教授が、５月