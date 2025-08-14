いつの間にやら独走気配である。【もっと読む】ソフトB近藤健介の原動力は「打倒 新庄日本ハム」…憂き目にあった2022年の“恩返し”に燃える13日に西武を破り、もっか6連勝中の首位ソフトバンク。この日は初回に打者一巡、一挙5点の猛攻で、西武を圧倒した。2位日本ハムとは4ゲーム差。マジック点灯も目前だが、序盤から独走してリーグVを果たした昨季と異なり、今季は順風満帆だったわけではない。球団史上初となる本拠