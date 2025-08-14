小豆島のお盆の伝統行事「川めし」の様子別当川香川・小豆島町14日午前5時ごろ 小豆島で五目飯を供えて無縁仏を供養するお盆の伝統行事「川めし」が行われました。 14日の日の出前の午前5時ごろ、香川県小豆島町の寒霞渓ふもとの別当川の河原では地元の家族6組が集まりました。 石で作った「かまど」に釜を置いて火をおこし、油揚げやニンジン、シイタケなどを入れた五目飯を炊きあげます。 そして柿や柏