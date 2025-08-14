記者会見する大阪メトロの堀元治交通事業本部長（右）＝14日午前、大阪市西区大阪メトロは14日、大阪市西区の本社で記者会見を開き、中央線の車両に電気を供給するため線路の脇に設けた3本目のレール「サードレール」が停電したことが運行トラブルの原因だと説明、謝罪した。トラブルがあった場所と同様の構造となっている全ての地点で緊急点検を実施するとしている。通常の電車は架線からパンタグラフで電気を供給。これに対