「黒のカリスマ」のキャッチフレーズで知られるプロレスラーの蝶野正洋さんと、THE RAMPAGEのメンバーでありながらプロレスラーとしても活躍する武知海青さんが、『アントニオ猪木デビュー65周年記念 INOKI EXPO』のオープニングイベントに登場しました。