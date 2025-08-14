ファイターズガール時代の滝谷美夢さん。エスコンフィールドで始球式を行った(C)産経新聞社日本ハム公式チア・ファイターズガールの元エースで、現在はタレントとして活躍している滝谷美夢さんが8月13日の日本ハムーロッテ戦（エスコンフィールド）で始球式を行った。【画像】「ノーバンで投げたい！」元Fガールのエース美女が始球式リベンジ誓った投稿滝谷さんは日本ハムのユニホームを着用し、グレーのパンツ姿で登場する