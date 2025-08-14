過去、日本人選手が多数プレーしてきたオランダ。同国はマリファナなどのソフトドラッグは少量なら所持しても刑事罰を受けることはないとされるが、コカインなどハードドラッグの所持・売買は違法だ。そうしたなか、日本代表選手ともプレーした元オランダ人選手が麻薬密売とマネーロンダリングの罪で懲役7年を言い渡された。『De Telegraaf』によれば、ロニー・スタムがブレダの裁判でコカイン密売の罪などで有罪判決を受けたとい