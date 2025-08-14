今回、Ray WEB編集部は真実の愛を探す男友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は次の授業のため、ゼミ室に入ると友だちのアキナとハヤトがいました。するとハヤトが「ちょっと2人とも聞いてくれ！」と言い出して……？ハヤトは「真実の愛」を探しているようですが、実際行っているのは真逆の行動です。そんな彼にツッコミが止まらない主人公とアキナ。ハヤトは無事真実の愛を見つけることができるのでしょうか