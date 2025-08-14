●ブルージェイズ1−4カブス○＜現地時間8月13日ロジャース・センター＞シカゴ・カブスがア・リーグ最高勝率のブルージェイズに勝利。鈴木誠也外野手（30）は「2番・指名打者」でフル出場し、5試合ぶりの打点を記録した。カブスは3回表、マイケル・ブッシュが23号ソロで先制点を挙げると、5回表にはマット・ショウが10号ソロを放って2点をリードした。投げては新人右腕ケイド・ホートンがノーヒット投球を展開し、わ