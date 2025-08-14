プロレスラーの蝶野正洋、ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの武知海青が14日、東京・京王百貨店新宿店にて行われた『アントニオ猪木デビュー65周年記念 INOKI EXPO』オープニングイベントに登壇し、テープカットを行った。【写真多数】お馴染みのあの衣装も…展覧会の模様イベントでは、アントニオ猪木さんの付き人もしていた蝶野が、本展のアンバサダーでプロレスラーとしても活動する武知とともに猪木さんを振り返った