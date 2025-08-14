14日の早朝、山形県鶴岡市上山添でクマが目撃され、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと14日の午前4時45分ごろ、鶴岡市上山添地内、旧県立鶴岡南高等学校山添校の敷地内で、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されたとの情報が寄せられたということです。 クマは既に立ち去っているということですが、目撃された現場近くに潜んでいる可能性があるということで、警察が近くの住民などに注意を呼びかけていま