コメンテーターの石山アンジュ氏が１４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。沖縄戦の写真をカラー化したことに「すごく意義のあることだなって感じます」と語った。番組では８月１５日の終戦の日の前日に、８０年前の沖縄戦をカラーにした書籍「カラー化写真で見る沖縄」を特集。沖縄の戦前、戦中、戦後のそれぞれの時代の白黒写真をＡＩと手動補正でカラー化した。カラー化写真にした