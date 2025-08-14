マルチメディアツールの「FFmpeg」にOpenAIの文字起こしAI「Whisper」を用いた文字起こし機能が追加されることが明らかになりました。記事作成時点ではFFmpeg 8.0のリリースが準備中の段階で、文字起こし機能もFFmpeg 8.0に含まれる予定です。[FFmpeg-devel] [PATCH] Whisper audio filterhttps://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/2025-July/346391.htmlFFmpeg 8.0 Merges OpenAI Whisper Filter For Automatic Speech Recognit