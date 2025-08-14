クマによる食害が連日続いている北海道江差町で８月１４日朝、また畑のスイカ１５個が食い荒らされる被害がありました。また、隣の厚沢部町でもコメが食い荒らされていて、周辺では警戒を強めています。被害があったのは江差町柳崎町の住宅に隣接する畑です。午前５時ごろ、近所の住民が畑に植えられていたスイカ１５個が食い荒らされているのを見つけ、その後、畑の持ち主から役場に連絡がありました。警察によりますと、現場から