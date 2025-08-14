「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）仙台育英が逆転で開星を下し、２０２３年以来の夏２勝を挙げた。試合後、須江航監督は開星の敵指揮官に敬意を示していた。２０２３年１月に島根県からの依頼で、同県の監督講習会に講師として参加。そこには開星・野々村監督が参加していたという。須江監督は同講習会で野球論やチーム作りについて語ったが、「その時参加されている監督さんの中