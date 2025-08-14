あなたは読めますか？突然ですが、「勤行」という漢字読めますか？仏教に馴染みのない方にとっては、見慣れない言葉かもしれません。気になる正解は……「ごんぎょう」でした！「勤行」とは、仏道修行の一つで、お経を読んだり、仏様を拝んだりすることです。仏教徒が毎日行う日課であり、心を落ち着かせて信仰心を深めるための大切な行いを意味します。「毎朝勤行を行う」のように使われます。「勤行」は仏教用語として使われるこ