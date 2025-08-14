◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３点をリードした２回先頭のウォードに右翼へ２９号ソロを浴びると、１死三塁でレンヒーフォに右犠飛を許して１点差に迫られた。１回表先頭の１打席目には、右翼線へ三塁打を放ち、続くベッツの左前適時