学生運動を経て弁護士になった広島出身の父と、沖縄出身の母のもとに生まれ、沖縄本島で育った三宅千晶さん。「戦争に対する恐怖は、幼い頃に父方の祖母から聞いた被爆体験にさかのぼります。沖縄から台湾に疎開していた母方の曽祖母は、どこで亡くなったのか今もわかっていません。戦争はただ恐ろしく、何の救いもないものだと感じてきました。沖縄で生まれ育った私が戦争の原因を考えるとき、やはり行き着くのは米軍基地の存在で