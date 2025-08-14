あなたは読めますか？突然ですが、「祝詞」という漢字読めますか？神社での儀式などで聞くことはあっても、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「のりと」でした！「祝詞」とは、「神道の祭祀（さいし）において神に奏上する言葉」を意味します。神社で神職が読み上げる文章のことで、神様に感謝を伝えたり、祈願や願い事を申し上げたりする際に使われます。「祝詞」は「しゅくし」や「いわ