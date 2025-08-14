1990年代、多くの人気バラエティ番組で活躍していたのタレント・大東めぐみさん（53）。『超天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）や『なるほど！ザ・ワールド』『ライオンのごきげんよう』（フジテレビ系）、『日曜ビッグスペシャル』（テレビ東京系）などに出演し、八面六臂の活躍を見せていた。しかし、“バラドル”として人気絶頂のなか結婚。拠点を東京から大阪に移し、人生が激変したという。そんな大東さん