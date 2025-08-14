キャンプ動画を上げるYouTuberは多かれど、女性のトイレ事情に踏み込んだものはなかなかない。そうしたなか、YouTubeチャンネル『TABIBANANA〜やってみる夫婦〜』のわさびちゃん（37）は、キャンプや車中泊などでのリアルなトイレ事情を紹介し、一気にブレイクした。【写真】キャンギャル、地下アイドルを経て…ビジュが武器の女芸人そうはいっても、ブレイクするまでには紆余曲折があった。キャンペーンガールや芸人を経て