「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、初回を三者凡退に仕留めた。２３年ＷＢＣ以来となるトラウトとの対戦は見逃し三振に仕留めた。２死からトラウトが打席に入る直前、思わず笑みを向けると、大谷も白い歯をこぼした。最速１５９キロのフォーシームを連発し、最後はフルカウントからスイーパーで見逃し三振。トラウトもあっけにとられたような表情で見つめた