■MLBエンゼルス−ドジャース（日本時間14日、エンゼル・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・投手兼DH”で出場し、初回、盟友M.トラウト（34）をフルカウントから“スイーパー”で見逃し三振に仕留めた。23年3月22日のWBC決勝戦以来、876日ぶりの“夢の対決”が実現。前回のWBC決勝戦（日本vsアメリカ）では、侍ジャパンが1点リードの9回2死で大谷が最後“スイーパー”でトラウトを空振り三