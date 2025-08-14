タレントで歌手の中川翔子が14日までにX（旧ツイッター）を更新。人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング主題歌「ペガサス幻想」やエンディング主題歌「永遠ブルー」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さん死去の報道を受け、追悼した。中川は「ペガサス幻想、永遠ブルー、ゴセイジャー…NoBさんの大好きな歌声を、数えきれないほど聴き、そのたびに力をいただいてきました。それは日本だけでなく、世界中の人々が同じ想いだ