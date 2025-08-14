2020年公開の映画『MOTHER マザー』で、新人ながら圧倒的な演技力を見せつけ、衝撃的なデビューを果たした奥平大兼。その後も作家性の強い作品から瑞々しい青春映画まで、多彩な役柄で着実にキャリアを重ねてきた。そんな彼が次なる挑戦の場として選んだのは、太平洋戦争末期を舞台にした映画『雪風 YUKIKAZE』（2025年8月15日公開）だ。撮影当時は20歳。戦争の記憶が遠い過去となりつつある現代を生きる彼にとって、この作品と