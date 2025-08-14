今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『どや顔を忘れないインコ』といういいちこインコ＠花沢りん吉さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）お絵描きの邪魔をしながらも、カメラ目線でどや顔を忘れない、いいちこインコさん。【ご報告】オカメインコの「いいちこインコさん」は、2023年3月15日に私の手の平の上で亡くなりました。 26歳9ヶ月の命でした。旅立った事の詳細報告動画→ sm41971021﻿A