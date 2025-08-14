岐阜県各務原市で新聞配達中の男性が車にひき逃げされ死亡した事件で、容疑者の男が逮捕されました。 【写真を見る】原付バイクを車に挟んで約3キロ走行か… 新聞配達中の男性（66）死亡 酒気帯び運転でバイクと衝突し逃げた疑いで男（34）を逮捕 岐阜･各務原市 逮捕されたのは各務原市の会社員、長縄一平容疑者（34）です。 警察によりますと長縄容疑者は、きのう午前1時頃、各務原市鵜沼三ツ池町の国道21号で、酒気帯び運転で