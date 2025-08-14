Ç¨¤ìÈ±¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥(23)¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¿åÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª°ú¤­Â³¤­¥¦¥Á¤Î¡ØMARIN¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¿å¤ËÆþ¤ëÎÃ¤·¤²¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£21Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ·èÄê¤òÊó¹ð