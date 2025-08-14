最大９連休となる２０２５年のお盆休みも後半に入り、道東道ではＵターンなどで最大１５キロの渋滞が発生する見込みです。ネクスコ東日本によりますと、８月１３日に帯広で開催された勝毎花火大会からのＵターンなどで、１４日の道東道は帯広方面から札幌方面に向かう車線で、穂別トンネル付近を先頭に最大１５キロの渋滞が発生する見込みです。 渋滞の時間帯は午後２時から午後８時までの６時間で、ピークの