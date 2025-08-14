陸上の世界選手権東京大会の開幕まで１か月となった１３日、運営財団は大会の準備状況を明らかにした。チケット販売は、予定の７０万枚中４２万枚に到達。大会スポンサーは１３社で、そのうち１社あたり３億円以上を拠出する「プリンシパルサポーター」は４社となった。財団では、東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件を受けて、広告会社を介さずに自力で協賛企業を集めていた。財団では開催経費１５０億円のうちチケット収入