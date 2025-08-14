EARTHSHAKERのギター石原“シャラ”愼一郎（65）が14日、公式ブログを更新。13日に死去が発表された“NoB”こと山田信夫さんを追悼した。「歌うために生まれて歌うために生きた人」と題し、「NoBが亡くなった。7〜8年前からがんとの共存生活。その間も『がんになった』とファンの人たちに告知もせずに、ひたすら独りで戦った」とし、「抗がん剤の副作用で口の中が口内炎だらけになってた時も、体力をつけるために痛みを我慢して、